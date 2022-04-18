В этом году шествие «Бессмертного полка» снова состоится в традиционном формате. Напомним, в предыдущие 2 года акцию проводили в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

«В это сложное время, когда российская армия участвует в спецоперации по денацификации на Украине, особенно важно показать единение. Вместе пройти в “Бессмертном полку” с портретами наших предков – героев Великой Отечественной войны, сохранить священную память о них для наших детей и внуков. Это важнейшее мероприятие в честь подвига наших отцов и дедов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

На сайте «Бессмертного полка» России уже размещен конструктор штендеров. Распечатать портреты героев бесплатно можно в МФЦ или отделениях «Почты России».

Как сообщают организаторы, в этом году в числе композиций, которые услышат участники «Бессмертного полка», могут стать не только всеми любимые песни военных лет, но и авторские композиции победителей творческого конкурса «Песни нашего полка».

Подать заявку на участие можно через форму онлайн-регистрации на сайте до 20 апреля. Песня должна быть на русском языке. Конкурс проводится в трех номинациях: «Одна на всех» — песни о Великой Отечественной войне; «Не забывайте наши имена» – песни на тему «Бессмертного полка»; «Непобедима, широка, горда!» – песни о Родине и малой Родине.

Справочную информацию о проведении шествия «Бессмертного полка» можно получить по телефону горячей линии 8 (800) 20-1945-0.