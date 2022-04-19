На заседании правительства Кузбасса были приняты предложения по введению новых антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

«Мы находимся в постоянном диалоге с представителями предпринимательского сообщества. Все предложенные меры – результат нашей активной совместной работы. Важно, что все предложения были разработаны в максимально сжатые сроки и позволят бизнесу Кузбасса активно развиваться, а в перспективе будут созданы новые импортозамещающие производства», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Одно из основных изменений предлагается внести в региональный закон об инвестиционном налоговом вычете на прибыль организаций. В настоящее время инвествычет в Кузбассе установлен для организаций, осуществляющих деятельность по 24 ОКВЭД, исходя из приоритетных направлений развития промышленности Кузбасса (в основном обрабатывающие производства), а также для участников нацпроекта «Производительность труда», осуществляющих деятельность по 52 ОКВЭД.

Для них предлагается при применении инвестиционного налогового вычета снизить с 10 % до 5 % ставку по налогу на прибыль. Кроме того, предлагается расширить применение данной льготы на две новые категории налогоплательщиков: представителей малого и среднего бизнеса в любой отрасли (за исключением добычи угля, оптовой торговли и торговли автотранспортными средствами), а также для субъектов инвестиционной, инновационной и производственной деятельности. Кроме того, предлагается разрешить предприятиям вычитать из налога на прибыль средства, направленные на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР).

Для представителей малого и среднего бизнеса предлагается снизить на 50 % налог на имущество для организаций, действующих в наиболее пострадавших от введения санкций отраслях экономики – обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, кинотеатры, информационные технологии, научные исследования и другие, а также для объектов, включенных в региональный перечень торгово-офисной недвижимости, для которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Также предлагается на 2022 год снизить в 2 раза ставки по упрощенной системе налогообложения в отношении 33 видов экономической деятельности. Сейчас в регионе уже действуют бессрочные пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения в отношении 22 видов деятельности. Важно, что льготами смогут воспользоваться только те субъекты МСП, которые не допустят снижения численности работников по сравнению с 1 марта 2022 года.

Предлагается снизить ставки единого сельскохозяйственного налога: в 2022 году – с 3 % до 1 %; в 2023 году – с 4 % до 3 %.

Также для субъектов МСП предлагается до 31 декабря продлить сроки уплаты авансовых платежей за I и II кварталы 2022 года по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам. В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом срок уплаты платежей за I квартал – 4 мая, за II квартал – 1 августа 2022 года.

По предложению министерства науки и высшего образования Кузбасса законопроектом предлагается определить, что нулевой ставкой налога на прибыль будет облагаться прибыль от предоставления прав использования результатов интеллектуальной деятельности – изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и селекционных достижений. Отмечается, что это будет способствовать процессу вывода результатов интеллектуальной деятельности из «серой зоны» рынка, росту прибыли российских компаний-правообладателей и увеличению их капитала за счет нематериальных активов.

Кроме того, предлагается предоставление налоговых льгот по транспортному налогу. Так, в рамках частичной компенсации затрат на содержание транспортных средств пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам I, II и III групп, членам семей работников угледобывающих предприятий, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве налоговые льготы будут увеличены на 600 рублей. Также предлагается ввести налоговую льготу по транспортному налогу в размере 2100 рублей для ветеранов боевых действий и граждан из подразделений особого риска, подвергшихся воздействию радиации. Предполагается, что эти меры будут распространяться на предыдущий период уплаты налога, то есть на 2021 год. До 31 декабря 2028 года предлагается продлить освобождение от уплаты транспортного налога в отношении электромобилей.

Данные предложения будут вынесены на рассмотрение регионального Парламента.