В нашу редакцию обратились жители дома №316 на ул. Сибиряков-Гвардейцев. После ремонта подрядная организация не выполнила своих обязательств. Елизавета Матико выехала на место.

Обломки шифера, пластиковых труб, куски толя и древесных щепок. Еще прошлым летом здесь были цветочные клумбы, сегодня – последствия стройки. Работники отремонтировали кровлю дома еще в феврале, но к середине апреля мусор за собой так и не вывезли.

Со слов жильцов, часть никому не нужных досок вывезли горожане. Забирали на растопку печей в частные дома. Так территория немного очистилась.

Самостоятельно всё это выносить пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны, конечно, не под силу. Ещё одна больная тема для них – ликвидация цветника. Тяжёлая техника проехала по посадкам. И на земле остались кучи мусора.

При этом регулярные обращения жильцов в управляющую компанию на исправление ситуации не влияли. Договор на переоснащение кровли с подрядчиком заключал Фонд капитального ремонта Кузбасса. Соответственно, он и является заказчиком работ. Мы обратились туда за разъяснением ситуации.

Уборка мусора уже началась. Во время монтажа нашего сюжета задний двор дома начала очищать бригада специалистов. Однако материал мы всё же решили выдать в эфир с надеждой, что в будущем он поможет избежать подобных ситуаций.

Автор: Елизавета Матико