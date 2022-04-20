Плюсовая температура и снег растаял. На бульвары и набережную выходят уличные музыканты, художники и… футболисты. У фристайлера, которого кемеровчане уже успели прозвать «заклинателем мяча», пару уроков взяла Анастасия Подоляко.

Кажется, этот молодой человек опровергает все законы физики. Дмитрий Тарасов обращается с мячом так, будто он продолжение его тела. Подбрасывает, перекатывает и крутит. Удержать вращающийся шар может даже ухом.

В 2019 году Дмитрий занял 3-е место в Сибири и 12 место – на чемпионате России по футбольному фристайлу. Это серьёзный результат. Тренируется, как говорит сам, пока ноги и спина не устанут. Примерно по 2–3 часа ежедневно. Иногда на свежем воздухе.

Заниматься фристайлом Дмитрий начал 6 лет назад. Учился по роликам в интернете. Отмечает сам: навык владения мячом заметно улучшился даже по сравнению с прошлым годом. За прогрессом следят и кемеровчане в безветренные дни на центральных улицах.

Автор: Анастасия Подоляко