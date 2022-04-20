На открытое первенство города приехали более 450 спортсменов из Новокузнецка, Белова, Ленинска-Кузнецкого, Промышленной, Мариинска, а также из Красноярска, Томска, Барнаула и Новосибирска.

Только чемпионов мира в зале было с десяток. Бои в полный контакт. Эмоции зашкаливают. Поединки были сразу на трёх татами.

Именно те, кто уже имеет опыт выступления на крупных турнирах, и на родном татами были лидерами, как, например, Дарья Козлова, ставшая победительницей на первенстве страны. Она и дома выбивала своих соперниц из турнирной сетки одну за другой, завоевав в итоге 1 место.

Эту формулу поддерживают многие участники. Они боролись от первого удара гонга до финала. На кону – не только титул чемпиона, но и место в расширенном списке национальной команды.

В Кузбассе сохраняется преемственность поколений, а значит, чемпионы прошлых лет уже сегодня готовят новых лидеров команды России.

Автор: Виктор Сохарев