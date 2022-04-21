Преодолеть 600 ступенек за несколько минут. На скорость пожарные поднимались на 25-ый этаж в полной экипировке. Даже тем, кто регулярно ходит по лестнице, сложно представить, какая это нагрузка для организма. В этом убедилась и Анастасия Подоляко.

На финишный пролёт выходит Виктор Перевозчиков. За 10 лет службы на верхние этажи пешком поднимался сотни раз. Пробирался через дым и огонь. Разумеется, в боевых условиях скорость ниже. Сегодня бросил вызов высоте и, в первую очередь, себе. Результат: 2 минуты 46 секунд.

Участники соревнований после финиша даже говорят с трудом. В какой-то момент физические силы полностью уходят, остаются только морально-волевые. Темнеет в глазах и подкашиваются ноги не только от скорости. На каждом полное обмундирование — боевая одежда, сапоги, каска, пояс, карабин и топор. Это около 15 килограммов. Дышат сжатым воздухом через специальный аппарат.

Дистанцию в 25 этажей преодолели почти полсотни пожарных. На финише — без сил. Часто в таком же состоянии оказываются после выполнения боевых задач. На службе усталость уходит даже не на второй, а на третий план. Потому что в каждой экстремальной ситуации на карту ставится только одно – человеческая жизнь.

Автор: Анастасия Подоляко