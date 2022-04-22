Площадкой для проведения праздника выбрали музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Сегодня губернатор Сергей Цивилев вместе с организаторами осмотрел локации для различных конкурсов и соревнований, определились, что необходимо сделать для приема делегаций.

«Три дня назад с президентом Татарстана договорились о проведении в Кузбассе Международного шахтерского Сабантуя. Он подтвердил, что лично будет присутствовать на празднике. Учитывая опыт проведения праздника в прошлом году в Кемерове, здесь надо организовать все максимально удобно для гостей и участников праздника: продумать доставку, размещение подворий, делегаций. Это праздник для всех национальностей, участвовать могут все желающие. Основные торжества состоятся в Новокузнецке, а скачки, на которых будет разыгрываться автомобиль, – в Прокопьевском округе», – отметил Сергей Цивилев.

Напомним, о проведении в Кузбассе второго Международного шахтерского Сабантуя губернатор Сергей Цивилев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов договорились во время Татарстанского международного форума по энергетике и энергосберегающим технологиям, который с 19 по 21 апреля проходил в Казани.

Ориентировочно праздник пройдет в конце июня. В программе по традиции будут борьба Куреш, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. В рамках праздника выступят творческие коллективы республики Татарстан.