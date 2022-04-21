В Юргинском районе появились современные модульные фельдшерско-акушерские пункты. Они оборудованы всем необходимым для оказания неотложной и плановой помощи. По программе модернизации здравоохранения их установили в деревнях Белянино, Лебяжье-Асаново, Филоново, Пятково, селе Мальцево и поселке Линейный.

Для удобства пациентов и врачей в каждом ФАПе смонтировано электроотопление, а также санузлы с горячей водой и кондиционером. Для инвалидов и семей с детьми сделаны пандусы и широкие проемы. Теперь более 2,5 тыс. жителей округа будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.