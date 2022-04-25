В кузбасских школах и средних профессиональных учреждениях учебная неделя началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр образования региона Софья Балакирева приняли участие в торжественной линейке, проходившей в Губернаторской кадетской школе-интернате полиции.

«У нас сегодня очень важный, волнительный момент – в тех школах и учебных заведениях, где есть флагштоки, поднимаются государственные флаги. С 1 сентября флаги будут поднимать во всех школах региона. Первый урок недели будет посвящен информации о том, что происходит сейчас в мире и что нужно делать в этой ситуации. Объединенные силы Запада во главе с Америкой пытаются уничтожить нас через Украину, братский наш народ. Мы этого не позволим. Сейчас наши воины выполняют важную миссию, участвуют в специальной операции на Украине. Мы должны поддержать их, быть достойными памяти своих отцов и дедов», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Церемонии происходили в 179 учреждениях, где есть технические возможности. Всего в акции приняли участие 32 887 учеников. Поднятие флага и исполнение гимна состоялись перед началом занятий. В торжественной церемонии также принимали участие главы муниципалитетов, депутаты. Ранее кадеты Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС поддержали инициативу министра просвещения Сергея Кравцова и начали свой день с церемонии поднятия государственного флага под гимны России и Кузбасса.