Сергей Цивилев отметил большой научно-туристический потенциал Шестаково

В ходе рабочей поездки в Чебулинский муниципальный округ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной значению и перспективам развития Шестаковского комплекса, а также осмотрел места раскопок и проинспектировал места проведения традиционного фестиваля, посвященного динозаврам, который в этом году станет международным.









«Туризм сейчас – одно из важнейших направлений развития Кузбасса, это не только способствует популяризации региона, но и позволяет создавать новые рабочие места, благоустраивать территории. Особенно важно при этом использовать природные особенности, преимущества, которыми щедро одарен Кузбасс. Шестаково – уникальное место, территория палеонтологических раскопок, где находят останки динозавров, поэтому будем делать все, чтобы сделать его популярным местом для туристов. В июне здесь пройдет фестиваль, приглашаем на него всех желающих – посмотреть эти прекрасные места и ознакомиться с местными достопримечательностями», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона поддержал идею директора Кузбасского краеведческого музея Ольги Феофановой создать в Шестаково филиал музея. Для этого в деревне капитально отремонтируют здание школы 1987 года постройки. На месте раскопок планируется организовать научно-исследовательские павильоны, где члены палеонтологических отрядов – ученые, студенты, будут заниматься исследованиями. Для туристов будут созданы смотровые площадки, где они смогут наблюдать за работой ученых. Уникальные шестаковские находки, которым много миллионов лет, будут представлены в экспозиции музея.

Об уникальности динозавровой фауны Шестаково и ее значении для развития палеонтологической науки рассказал доктор биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета, известный специалист по динозаврам и другим мезозойским позвоночным Павел Скучас.

Значимость Шестаковского комплекса для развития Кузбасса обсудили заместитель директора Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества (Москва) Анжелика Чайкова, руководитель отдела работы с регионами Всероссийского общества «Знание» (Москва) Гарик Исаханян, к. и. н., заместитель директора Института археологии и этнографии СО РАН Константин Павленок, директор Научно-исследовательского института археологии имени К. А. Акишева Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) Марал Хабдулина, аспирант кафедры археологии КемГУ Фадель Мажар (Сирия), а также доктор наук, академик, представитель общества «Знание» Монголии, представитель НОЦ «Кузбасс» в Монголии Самбалхундэв Хаш-Эрдэнэ. В научно-практической конференции также приняли участие д. и. н., профессор, директор института истории и международных отношений КемГУ Ольга Советова, глава Чебулинского муниципального округа Наталья Воронина.