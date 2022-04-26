Сергей Цивилев поздравил победителей и призеров региональных конкурсов педагогического мастерства

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил победителей и лауреатов региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России», а также региональных конкурсов «Преподаватель года» и «Самый классный классный». Областные награды вручены 95 воспитателям, педагогам и психологам среднего и среднего профессионального образования региона.

«У нас в регионе живут и трудятся замечательные талантливые педагоги, которые преданы своему профессиональному долгу – учить, развивать и воспитывать нашу молодежь. Сейчас это задача номер один. Наши дети должны знать свою историю, должны гордиться своими предками, их победами и на этом опыте развивать и строить свою жизнь на Кузбасской земле», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Так, победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года» стал учитель русского языка и литературы школы № 36 Кемерова Виталий Кадочников. Губернатор вручил молодому талантливому педагогу золотой почетный знак «Учитель года Кузбасса». Виталий Валерьевич – автор программы ступенчатой подготовки преподавателей русского языка и литературы, победитель федерального конкурса в рамках реализации приоритетного национального проекта «Лучшие учителя России», «Педагог-методист». Его ученики многократные победители и лауреаты всероссийских и областных конкурсов и предметных олимпиад. Отметим, что за 28 лет более 7 тысяч учителей школ Кузбасса приняли участие в самом престижном Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года» признана воспитатель кемеровского Центра развития ребенка – детского сада №14 Екатерина Большакова. За высокое педагогическое мастерство, преданность профессиональному долгу и значительный личный вклад в обучение, интеллектуальное и нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения Екатерина Алексеевна награждена дипломом губернатора Кузбасса.

Также дипломами губернатора Кузбасса награждены педагог-психолог кемеровской школы № 85 Татьяна Губенкова – победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Педагог-психолог России», педагог дополнительного образования прокопьевского Дворца детского творчества имени Ю.А. Гагарина Наталья Стахнева – победитель регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», педагог-психолог киселевской школы № 14 Алена Сыродеева – победитель областного конкурса «Самый классный классный».

Звание «Преподаватель года Кузбасса» с вручением золотого нагрудного знака и денежной премии присуждено преподавателю общеобразовательных дисциплин Новокузнецкого торгово-экономического техникума Валерию Грибанову.

Кроме того, победителем регионального этапа Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» стал учащийся 11 класса кемеровской школы № 14 Платон Забавин, которому вручена юбилейная медаль «300-летие образования Кузбасса».