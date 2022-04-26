Посевная стартовала в хозяйствах Чебулинского, Гурьевского и Прокопьевского округов. В текущем году планируют засеять 938,3 тыс. га – на 24 тыс. га больше, чем годом ранее.

«Перед аграриями региона стоит стратегическая задача – обеспечить кузбассовцев собственной продукцией в полном объеме, чтобы по тем товарам, которые мы можем произвести на своей земле, Кузбасс не зависел от поставок из других регионов, и тем более из-за рубежа. Для этого увеличены посевные площади как зерна, так и овощных культур. Тем хозяйствам, которые введут в оборот неиспользуемые земли, окажем дополнительную поддержку», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По информации заместителя председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Дениса Ильина, на сегодняшний день уже посеяно 680 га пшеницы, 100 га гороха и 6 га картофеля. В этом сезоне яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами будет занято 572 тыс. га, ожидаемый валовой сбор зерна – 1,7 млн тонн (2021 год – 1,5 млн). Под технические культуры планируется занять 151,8 тыс. га, ожидаемый валовой сбор – 296 тыс. тонн (2021 год – 215,3 тыс. тонн). Планируемая площадь посадки картофеля – 8,5 тыс. га (сбор – 175,9 тыс. тонн), овощей открытого грунта – 1 040 га (сбор – 31,5 тыс. тонн).

В поля на подготовку почвы к посевной вышли хозяйства 16 муниципалитетов, где занимаются растениеводством. Работы по сохранению влаги проведены на 137,5 тыс. га посевных площадей. Кроме того, хозяйства занимаются подкормкой культур: уже внесено 3,2 тыс. тонн минеральных удобрений на почти 27 тыс. га земли. Запасы удобрений продолжают пополняться: вывезено 71 тыс. тонн минеральных удобрений из 121,8 тыс. тонн запланированных.

Напомним, перед началом посевной кампании правительство РФ расширило поддержку аграриев. Так, из федерального бюджета выделено 10 млрд рублей производителям зерновых. Полевые работы начались уже в 44 регионах. Общая посевная площадь в стране в 2022 году выросла на 1 млн га по сравнению с 2021 годом и составила 81,3 млн га. План посевной кампании адаптирован под новые условия. Расширяются посевные площади под яровые, зерновые, сахарную свеклу, картофель, овощи, сою. К началу сева каждый регион будет полностью обеспечен семенами. «Каждое из этих решений имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. Чтобы людям был доступен самый широкий выбор качественных отечественных продуктов», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.