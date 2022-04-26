На лёд выйдут команды, которые уже в начале мая оспорят главный трофей. Что на кону для победителя узнавала Елизавета Матико.

На скамейке запасных — Александр Скутар. Но только на пару минут, чтобы дать нашей съёмочной группе интервью. Всё остальное время — на площадке. Он — капитан новокузнецкой команды «Сибирские медведи». И это только по вечерам и в дни матчей. В трудовой жизни наш герой — бизнесмен, для которого хоккей как хобби, тесно вошедшее в жизнь.

А это соперники «красных» — кемеровская команда «Кузбасс-300». Андрей Попов — вратарь на льду, а вне игры трудится в шахте машинистом горновыемочных машин. Говорит, на хоккее как будто второе дыхание открывается.

Ночная хоккейная лига, инициатором создания которой выступил Владимир Путин, появилась в России в 2011 году. Сегодня в стране насчитывается около 1000 непрофессиональных команд. Титул победителя будет разыгран в Сочи в начале мая, но не только за медали спорят команды. Главный приз — грант на строительство ледового катка.

На открытии товарищеского турнира команд, которые представят наш регион в финале, присутствовал губернатор Сергей Цивилев. Он пожелал участникам удачи, честной борьбы и справедливого результата. В этот день победу отпраздновали игроки из южной столицы, но спортивная история пишется каждый день, зажигая всё новые сердца.

Автор: Елизавета Матико