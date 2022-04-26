Сергей Цивилев провёл экскурсию по строящимся объектам Кемерова для старшеклассников из Кемерова, Новосибирска и Красноярска. Вместе с губернатором ребята побывали в Центре обработки данных, из которого ведётся управление информационными и цифровыми процессами региона и в Институте цифры Кемеровского государственного университета. Школьники узнали о процессе строительства уникального спорткомплекса «Кузбасс-Арена» и побывали на льду ледового дворца «Кузбасс». Участники экскурсии познакомились с Московской площадью и Президентским кадетским училищем.

«Кемерово, как и весь КуZбасс, преображается. Вместе с новыми строениями меняется не только облик городов и районов, но и настроение на улицах. Мы создаем удобное, комфортное, современное пространство, в котором вы сможете учиться, развивать навыки, таланты, с пользой и удовольствием отдыхать, заниматься спортом, работать. Мы строим новый КуZбасс для новых поколений, чтобы молодежь региона хотела оставаться здесь, а не уезжала в другие субъекты России. Здесь, на малой родине, мы стараемся дать вам максимальные возможности для реализации», — обратился к школьникам губернатор Сергей Цивилев.

Мероприятие организовано по инициативе Российского общества «Знание», фильм об экскурсии покажут в рамках федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» 17-19 мая 2022 года.