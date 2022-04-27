113 кузбасских работодателей воспользовались запущенной в 2021 году федеральной программой субсидирования найма, чтобы взять в штат сотрудников, которые по разным причинам испытывали сложности с трудоустройством. Благодаря проекту стабильную работу получили 600 человек.

«Программа субсидирования найма финансово поддерживает работодателей, и в то же время помогает найти работу низкоквалифицированным сотрудникам. Причем тем, кто нацелен на самореализацию и активно ищет работу. Важно, что эти люди получают возможность наработать опыт, стаж, повысить квалификацию, чтобы в будущем стать более привлекательными соискателями на рынке труда», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Получить помощь от государства могут индивидуальные предприниматели, юридические лица и некоммерческие организации. Чтобы воспользоваться субсидией, работодателю необходимо подать заявление с вакансией на портал «Работа России». Служба занятости населения подберет кандидатов и передаст данные об их трудоустройстве в фонд социального страхования (ФСС). После чего работодатель должен будет направить заявление в ФСС на выплату субсидии через систему «Соцстрах». Субсидия включает три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных сотрудников. Первый платеж работодатель получит через месяц, второй – через три, а третий – через шесть месяцев после трудоустройства соискателей.

«После того, как в марте текущего года программа субсидирования найма была продлена, в службу занятости населения Кузбасса подали заявки на участие в ней еще более 50 кузбасских работодателей. В общей сложности они намерены трудоустроить 560 граждан, 13 человек уже приступили к работе», – сообщил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Более подробную информацию о данной и других мерах поддержки соискателей и работодателей можно узнать на официальном сайте министерства труда и занятости населения Кузбасса.