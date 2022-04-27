Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началась 27 апреля. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в торжественной церемонии в Кемерове около памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941–1945 гг.

«Георгиевская лента – это символ Победы, память о великих победителях, о предыдущих поколениях. Теперь это международная акция, к которой присоединяется огромное количество людей. Когда мы надеваем эту ленту, мы вспоминаем всех наших героев, которые защитили нашу страну и весь мир от фашизма. Сегодня это особенно актуально. Мы видим, что происходит сейчас на Украине. Мы видим, что бывает с теми людьми, которые теряют преемственность поколений, забывают о своих великих предках, о Победе, забывают, какое горе несет нацизм. Сейчас уже наши современные герои выполняют особую миссию по борьбе с неонацизмом, мы верим в их победу», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В Кемерове акция прошла на аллее Героев, на пр. Советском и ул. Кирова – волонтеры раздавали кемеровчанам ленточки, а также рассказывали, как правильно носить символ. Всего в областной столице планируется раздать 15 тыс. георгиевских лент. Добровольцы будут работать 29 апреля с 13:00 на бульваре Строителей и площади Волкова; 4 мая с 13:00 на ул. Весенней и Кирова, а также на пр. Советском; 7 мая с 12:00 на Московской площади; 8 мая с 13:00 и 9 мая с 10:00 на пл. Советов, ул. Весенней, Кирова, пр. Советском.

Патриотическая акция прошла на центральной площади Березовского. Всего в городе в преддверии Дня Победы волонтеры планируют раздать более 1500 лент. «Сейчас как никогда особенно важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил в 1945 году человечество от фашизма. Война оставила глубокий след на каждой семье в нашей стране. И у нас нет права забывать, какой ценой была завоевана великая Победа. Мы помним. Мы гордимся», – сказала глава Березовского городского округа Светлана Щегербаева.

В Новокузнецке старт акции прошел на бульваре Героев. В рамках акции городской молодежный центр «Социум» объединил ветеранов труда, тружеников тыла и Великой Отечественной войны, студентов образовательных организаций и жителей города.

Георгиевскую ленточку надо носить у сердца – как награду и знак памяти. Вместе с лентами волонтеры будут распространять значки «Красная гвоздика» – символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. Акция проводится совместно с благотворительным фондом «Память поколений».