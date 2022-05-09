Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил жителей Сибири с наступающим Днём Победы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Дорогие сибиряки!

Поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Для нас День Победы – это праздник со слезами на глазах, символ памяти о героях тех лет, дань глубочайшей благодарности и уважения предкам, не щадившим себя во имя Родины и Отечества.

Этот день стал олицетворением чести и доблести, стойкости и беспримерного мужества, проявленных нашим народом в боях за родную землю.

Сибирь внесла большой вклад в общую Победу. Наши воины героически проявляли себя на полях Великой Отечественной войны – сибирские дивизии и полки принимали участие в ключевых боях, определявших исход сражений. Экономика Сибири была переведена на военные рельсы, на её территории выпускались боевая техника, оружие, боеприпасы. Здесь работали военные госпитали, куда на излечение направляли тяжелораненых. Сибирская земля стала новым домом для сотен тысяч эвакуированных.

Дорогие ветераны! За прошедшие десятилетия мы стали острее осознавать, как много вам пришлось перенести в те тяжёлые военные годы. Наш долг – жить так, чтобы совершённые нами поступки и принятые решения были достойны ваших заслуг. Для российских солдат и офицеров, которые находятся сейчас на боевом посту, ваши героические подвиги являются безусловным ориентиром! Наши воины каждый день проявляют отвагу, стойкость и мужество, освобождая братский народ, и вся наша огромная страна по праву гордится ими.

Уважаемые сибиряки! Оберегая в памяти летопись ратных и трудовых подвигов старшего поколения, мы обязаны сохранить самое драгоценное, что было ими спасено – свободу и честь Великой Державы. Пусть празднование Дня Победы и впредь будет служить сплочению народов России, укреплению наших мировоззренческих опор, преемственности поколений и наращиванию мощи российского государства.

С праздником! С Днём Великой Победы!