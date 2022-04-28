В преддверии майских праздников губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил усилить меры безопасности в пожароопасный сезон.

«Сейчас установилась теплая погода, скоро майские праздники, люди начнут выезжать на природу. Поэтому необходимо усилить контроль за противопожарной ситуацией, организовать усиленное патрулирование территорий. До 1 июня в Кузбассе действует особый противопожарный режим, нужно объяснять жителям, что нельзя поджигать растительность и мусор, разводить костры в лесах, особенно в жаркие дни», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, в этом году к тушению лесных пожаров планируются привлечь 1461 единицу техники и 3355 человек. В случае чрезвычайных ситуаций есть возможность мобилизовать 6508 единиц техники и оборудования. Наземное патрулирование проводят 40 лесопожарных бригад, в их распоряжении находится 209 единиц лесопожарной техники и 510 единиц лесопожарного оборудования, поступивших в регион в рамках национального проекта «Экология». Это гусеничные и колесные лесопожарный тракторы с навесным оборудованием, грузопассажирские автомобили, бульдозеры, пожарные автоцистерны, малые лесопатрульные комплексы на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ, вездеходы, лодки, водосливное устройство.

Ранее полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев рекомендовал главам регионов округа принять неотложные меры по обеспечению надежной защиты населенных пунктов от природных пожаров.