Губернатор Сергей Цивилев провёл очередную прямую линию в социальных сетях, отвечая на вопросы жителей региона. Одним из первых прозвучал вопрос о ценах на продукты в регионе.

«Удорожание продуктов торговые сети объясняют тем, что отпускные цены повысили заводы-изготовители. У нас в регионе нет производства сахара, например, поэтому мы не можем регулировать цену на этот товар. Зато мы можем регулировать ценообразование на продукцию, которую производим. Для этого сняли все ограничения для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Наши жители получают возможность покупать качественную продукцию на 15% дешевле, чем в розничной сети, а сельхозпроизводители — реализовывать свою продукцию. За ценами на ярмарках также строгий контроль», — прояснил ситуацию губернатор, добавив что в случае нарушений кузбассовцам стоит обращаться в ФАС.

Ещё один волнующий кузбассовцев вопрос — состояние дорог в области. Губернатор напомнил, что на их ремонт и строительство в 2022 году направлено больше 20 млрд рублей.

«Мы планируем создать в Кузбассе независимую государственную лабораторию контроля качества дорожных работ, используемые материалы и правильность технологии лучше контролировать в период строительства, чем потом заниматься гарантийным ремонтом. Рекомендую жителям также присоединиться к контролю, а главам муниципалитетов — проводить пресс-туры на строящиеся и ремонтируемые объекты», — сказал Сергей Цивилев.

Также губернатор рассказал, что в Кузбассе активно ведётся работа по устранению запылённости дорог после зимы.

Губернатор ответил родителям, интересовавшимся возможностью получения «детских» выплат.

Жители КуZбасса уже несколько лет получают выплаты на детей в возрасте до трех лет, предусмотренные ежемесячно на первого и второго ребенка. Также действует кузбасская программа — выплаты на третьего ребенка. Президент РФ Владимир Путин, учитывая, что во время пандемии многие семьи оказались в трудных условиях, подписал распоряжения о выплатах на детей от 3 до 7 лет (оно вступило в силу ранее) и от 8 до 17 лет», — рассказал Сергей Цивилев.

Глава региона также отметил, что данная мера поддержки носит заявительный характер, не нужно собирать справки, все оформляется за один раз.

Также губернатор Сергей Цивилев рассказал о планах по развитию сельского хозяйства региона.

«В КуZбассе активно идет работа по развитию сельскохозяйственной отрасли. Так, с 2018 по 2021 годы мы вернули с сельхозоборот уже 83 тыс. га земель, в планах — еще 40 тыс. га. Действуют субсидии для аграриев. Благодаря планомерной работе, использованию новой техники, внедрению современных технологий по итогам 2021 года в Сибири мы заняли второе место по урожайности с показателем 1,5 млн тонн зерна. В этом году планировали дать 1,7 млн, но с учетом сложившейся в мире ситуации я поставил задачу увеличить данный показатель. Со своей стороны, мы готовы оказать необходимую помощь», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона напомнил, что в 2022 году, 9 мая в Кемерове, Юрге и Новокузнеце пройдут парады в честь Дня Победы, шествие Бессметного полка в каждом муниципальном образовании, а также праздничные салюты в 22.00 во всех городах региона.