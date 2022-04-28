В Прокопьевске прошёл этап музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию». На площади спорткомплекса «Снежинка» состоялся рок-концерт, хедлайнером которого стала группа «СерьГа» во главе с Сергеем Галаниным. Также в городе выступила известная группа «ПилОт». Помимо звёздных гостей, в концерте приняли участие и местные коллективы.

«Сегодня мы выражаем свою поддержку президенту и Вооруженным силам России, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Наша сплоченность, единство — залог того, что вместе мы справимся со всеми внешними вызовами», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Прокопьевск стал вторым, после Новокузнецка, городом, в котором побывали участники марафона. 30 апреля принимать его участников будет Кемерово. В Прокопьевске, в рамках марафона эксперты Российского общества «Знание» выступили с лекциями в филиале Кузбасского государственного технического университета. Слушателями стали 300 студентов.