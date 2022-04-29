Всемирно известный коллектив музыкантов под управлением Валерия Гергиева представил кузбасской публике симфонические произведения русских и зарубежных композиторов.

«В Кузбасс симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева приезжает регулярно, но эти гастроли для маэстро и музыкантов особенные. Концерт носит патриотический характер. Сейчас, когда недружественные западные страны вводят жесткие санкции против деятелей культуры России, Валерий Гергиев не побоялся открыто высказать свою гражданскую позицию, невзирая на давление и увольнение с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра за отказ осудить спецоперацию России на Украине. Кузбассовцы поддержали народного артиста и Героя Труда РФ, подписав открытое письмо. Сейчас свою любовь и поддержку России оркестр и дирижер выражают в репертуаре, с которым гастролируют по стране», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В программе концерта прозвучали симфонические произведения русских композиторов, посвященные памятным датам нашей страны, а также Симфония № 6 Людвига ван Бетховена и «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля.

В рамках гастрольного тура, который проходит в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля, с 22 апреля по 9 мая, оркестр посетит более чем 25 городов России.

Напомним, Московский Пасхальный фестиваль – одно из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни России, созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева, в честь которого музыкальный форум и получил свое название. В 2003 году при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.