В КуZбассе создаются благоприятные условия для устойчивого развития и роста промышленного производства в рамках программ импортозамещения. Для предприятий приняты дополнительные налоговые льготы, в том числе тех, кто применяет в работе результаты НИОКР.

«Сейчас, когда вопрос импортозамещения стоит особенно остро, необходимо максимально оперативно реагировать на запросы бизнеса, промышленности и государства. В КуZбассе создана рабочая группа по импортозамещению. Региональный Минпромторг собирает информацию об иностранной технике, оборудовании, запасных частях к ним, медикаментах, наличие которых необходимо для социально-экономического развития региона, но ввоз которых сейчас ограничен. У нас есть возможность увеличить выпуск конкурентоспособной качественной продукции, будем налаживать взаимодействие с другими регионами», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Новокузнецкий завод инновационного машиностроения (ЗИМ) занимается производством горно-шахтного оборудования для добывающих предприятий КуZбасса и России. Сейчас разрабатываются новые модели тягачей и сопутствующего оборудования. В 2022 году запланирована сертификация опытных образцов тяжелого дизельного тягача ZIM-140 и легкого маневрового дизельного устройства ZIM-40. Важно, что выпускаемые заводом машины позволят добывающему предприятию решать весь комплекс вопросов доставки: перевозка многотонных грузов, людей и материалов, маневровые работы в забое. Полностью собственная разработка новокузнецких конструкторов — монорельсовые дизель-гидравлические тягачи, которые сегодня используют для перевозки людей и грузов в условиях угольных шахт. Большинство узлов тягачей производят на заводе из российских комплектующих.

Созданная местными специалистами электронная система управления позволяет контролировать работу оборудования и его параметры в дистанционном формате с поверхности. Техника имеет все сертификаты и может эксплуатироваться в условиях опасных по газу и пыли шахт. Использование на угольных предприятиях техники местного производства позволяет упростить процесс ее обслуживания, исключает проблемы с поставками запасных частей, дает возможность оперативно модернизировать конструкцию с учетом горно-геологических особенностей различных шахт. Сегодня дизель-гидравлические тягачи ZIM-120 уже работают на шахтах «Распадская-Коксовая», «Распадская», «Полысаевская», «Березовская». С апреля планируется начало работ на «Ерунаковской» и «Осинниковской».

Корпорация «АСИ» входит в ТОП-3 национальных производителей весового оборудования и поставляет продукцию для АО «РЖД» (100% оснащены вагонными весами, изготовленными в Кузбассе), Группы «ЕВРАЗ», ГМК «Норильский никель», ОАО «НК «Роснефть», АО «АвтоВАЗ», Группа «НЛМК», ОАО «Газпромнефть». Предприятие серийно выпускает более 30 позиций профессионального весового и метрологического оборудования. Для гигантов российской металлургии Корпорация «АСИ» реализовала более 600 проектов. В числе последних примеров — комплекс, разработанный специально для электросталеплавильного цеха ЕВРАЗ ЗСМК, где производятся высококачественные литые заготовки рельсов. Весовая платформа, оснащенная механизмом гидроподъема, была встроена в действующий транспортный рольганг и позволяет автоматически контролировать массу каждого отдельного слитка. При этом средняя масса каждой заготовки превышает восемь тонн, а температура изделия на момент взвешивания достигает 800°С.

Кемеровский завод «ТоргИнвест» производит взрывозащищенные электродвигатели и вентиляторы для работы в агрессивных средах, где могут образовываться легковоспламеняемые газовоздушные смеси. Основные потребители — угледобывающая, горнорудная, нефтегазовая отрасли. Конкурентным преимуществом кузбасской продукции перед зарубежными аналогами является наилучшее соотношении цены и качества. Поэтому именно кузбасские агрегаты в работе сейчас используют такие промышленные гиганты, как «Норникель», «Уралкалий», «Беларуськалий», «Алроса», «СУЭК». Для улучшения качества выпускаемой продукции на предприятии идет системное обновление основных средств производства, совершенствуются методы изготовления продукции, разрабатываются и внедряются инновационные технологии.

В химической отрасли работает кемеровское предприятие «Токем». Продукция компании — ионообменные смолы, которые применяются для химической водоподготовки в энергетике, химии и нефтехимии, металлургии и ЖКХ. Продукция ООО ПО «Токем» поставляется на рынок России и СНГ, экспортируется в Китай, Южную Корею и страны Европы. Используемые технологии и качество выпускаемой продукции находятся на мировом уровне, что позволяет компании успешно конкурировать с ведущими мировыми производителями аналогичной продукции. Предприятие совместно с крупнейшими потребителями России успешно разрабатывает и внедряет программы по замене используемых импортных ионообменных материалов. Сравнительный анализ реализованных программ у таких крупнейших потребителей, как АО «Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ», ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Т-плюс» позволяет уверенно говорить о существенных ценовых преимуществах и аналогичных технических характеристиках предлагаемой продукции.

На ООО «ПОЛИ-СМ» в 2020 году начал работу первый автоматизированный завод полиэфирных смол в Сибирском федеральном округе. На сегодняшний день предприятие производит собственные отработанные рецептуры полиэфирных смол отличного качества, которые может предложить для производителей стеклопластиковых изделий, искусственного камня, полимербетона, SIS-ампул.

Для поддержки промышленных предприятий ведется в регионе реализуется государственная программа «Развитие промышленности КуZбасса» на 2019-2024 годы». Она предусматривает финансовую поддержку предприятий в форме предоставления субсидий. Фонд развития промышленности КуZбасса предоставляет льготные займы промышленным предприятиям, реализующим проекты в сфере импортозамещения, производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения и внедрения наилучших доступных технологий.