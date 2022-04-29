На протяжение многих лет суть их работы не меняется. Завтра в России отмечают День пожарной охраны. Накануне праздника профессию изнутри показали Анастасии Подоляко.

Смена пожарного длится сутки. В любой момент может сработать тревога. После сигнала медлить нельзя. В экстренной ситуации счёт идёт даже не на минуты. Например, комплект боевой одежды специалист должен надеть за 20-25 секунд.

Неподготовленному человеку даже двигаться в таком костюме тяжело. Пожарные же, выполняя боевые задачи, проводят в нём по несколько часов. У спасателей существуют специальные прикладные спортивные дисциплины. В полной экипировке они на скорость поднимаются на 25 этаж или, например, как здесь — тушат условный пожар.

В Кузбассе на службе порядка 6 тысяч пожарных. В их арсенале более 800 единиц техники, в том числе специальные поезда. Разумеется, сегодня вагоны представлены не были. Но кемеровчане увидели машину газодымозащитной службы и коленчатый автоподъёмник. В боевых условиях последний «вырастает» до 50 метров.

Актуальная для каждой весны тема — лесные пожары. Ситуацию мониторят сверху. Дли этого используют беспилотники. Они же нужны, чтобы быстро определить, где во время паводка образовался ледовый затор или понять, что происходит в зоне ЧС. Тест-драйв мог провести любой желающий.

Сегодня наградили отличившихся на службе и ветеранов-спасателей. Сейчас пожарно-спасательные подразделения Кузбасса переведены в усиленный режим работы. В боевой расчет введен резервный личный состав и вся техника. Поэтому и завтрашний профессиональный праздник многие из них отметят на службе.

Автор: Анастасия Подоляко