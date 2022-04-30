Сегодня, 30 апреля, в 12:00 на радио КузбассFM кузбассовцы смогут послушать легенду русского рока — побеседовать с ведущими радиостанции приехал лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Музыкант расскажет, с какой концертной программой их коллектив приехал в Кемерово и лично пригласит всех на сегодняшний концерт, который состоится в 18:00 на площади Советов.

«Кроме задушевной беседы в прямом эфире вас ждут ещё и песни с нового альбома коллектива», — рассказали в телеграм-канале «Радио Кузбасс FM».

Задать вопросы музыканту могут и сами кузбассовцы. Для этого нужно оставлять их в комментариях под постом в тг.