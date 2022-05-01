Кузбасс отправил 65 тонн гуманитарного груза на Донбасс

Сегодня, 1 мая, с главного перрона железнодорожного вокзала Кемерова в рамках всероссийской акции «Поезд помощи Донбассу» отправлен вагон с гуманитарной помощью.

«С первых дней проведения специальной военной операции на Украине кузбассовцы откликаются на помощь людям, оказавшимся в беде. Гуманитарную помощь собирают крупные промышленные предприятия, общественники, пенсионеры. Сейчас мы сформировали уже шестую партию грузов. Кузбасс показывает, что мы поддерживаем жителей Донбасса и наших солдат, которые сейчас освобождают украинскую землю от нацистов», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По сообщению пресс-службы администрации Правительства Кузбасса, из нашего региона в Донбасс на этот раз отправлено 65 тонн продовольствия и вещей первой необходимости: 53 тонны муки, 10 тонн гречки, 1,5 тонны сгущенного молока, 200 кг одноразовой посуды, 20 кг детских памперсов.

Кузбасский вагон войдет в состав всероссийского гуманитарного «Поезда помощи Донбассу». Фото АПК.

Для справки. Акция «Поезд помощи» организована Общероссийским народным фронтом совместно с РЖД.