С помощью цифровой платформы «Кузбасс Онлайн» жители Кемеровской области отправили более 400 вопросов губернатору Сергею Цивилеву. Наиболее актуальные из них касаются цен на продукты, лекарств и бензина, тарифов на капремонт и другие. Кузбассовцы могут не только задать вопрос, но и проголосовать за уже присланные сообщения. На те из них, которые наберут наибольшее количество голосов губернатор намерен ответить во время прямого эфира. Ответы на остальные вопросы будут размещены на платформе «Кузбасс онлайн».

Прямая линия губернатора Сергея Цивилева пройдет 17 мая с 12:00 до 14:00 в эфире телеканалов «Россия24», «КуZбасс 1» и «Десятка», на радиостанции «КуZбасс FM», а также на сайте vesti42.ru. Трансляцию можно будет посмотреть и на личных страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев.live».