Начинающие фермеры могут получить грант «Агростартап», опытные – грант на развитие семейной фермы, сельскохозяйственные кооперативы – грант на развитие материально-технической базы.

«В новой экономической ситуации мы заинтересованы в том, чтобы производить как можно больше местной качественной продукции. С помощью государственной поддержки производители могут реализовать проекты и наладить производство продукции в тех направлениях, которые необходимы для продовольственной обеспеченности региона», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Грант «Агростартап» выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 2019 года. За время его действия гранты получили 22 фермера Кузбасса. На грант могут претендовать как действующие фермеры, зарегистрированные на сельской территории в текущем финансовом году, так и граждане, планирующие заниматься сельским хозяйством. Максимальный размер гранта – 5 млн рублей. На гранты «Агростартап» в текущем году планируется выделить 14 млн рублей.

На развитие семейных ферм в текущем году запланировано 44 млн рублей грантовой поддержки. Можно получить до 18 млн рублей и направить эти средства на развитие молочного или мясного скотоводства. За последние три года поддержку получили 14 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На гранты кооперативам планируется выделить 11,8 млн рублей. На эти средства они могут приобрести необходимую технику и оборудование. В 2021 году гранты получили два кооператива.

Помимо грантов, для кооперативов действует программа по выплате субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, автотранспорта, оборудования, крупного рогатого скота, а также сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. Они выдаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2021 году субсидии получили 8 кооперативов. В текущем году на эти цели планируется направить 7,8 млн рублей.

Получить всю информацию об условиях оказания государственной поддержки, а также составить бизнес-план и собрать пакет документов для участия в конкурсном отборе могут помочь специалисты Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Обратиться можно по адресу: ул. Шестакова, 6а или по телефону 8 (3842) 90-00-43.