Хакеры ВСУ украли фото донецкой журналистки, чтобы создать фейковые материалы о детях, пострадавших из-за действий российских военных, сообщает URA.RU. Как выяснили корреспонденты издания, в 2014 году фотограф Ирина Лашкевич сделала серию снимков в районе шахты имени Челюскинцев в Донецке. Камера запечтлела ужасающие условия, в которых месяцами жили целые семьи, прятавшиеся в подвалах от постоянных бомбёжек.

В 2022 году украинские хакеры украли изображения детей и представили их за юных харьковчан, якобы прятавшихся в бомбоубежищах этой весной. Краденные фотографии Ирины Лашкевич — очередной опровергнутый фейк от ВСУ Украины. Ранее итальянской аудитории демонстрировали снимки последствий удара ракеты по Донецку, выдав их за «разрушенный армией России Киев».