Студенты лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета выехали на помощь фельдшерам ФАПов поселков Труд и Соревнование Промышленновского округа. Будущие терапевты ведут прием пациентов и в составе медицинских бригад посещают на дому ветеранов Великой Отечественной войны.

«Эта акция – отличная практика и для студентов, и для опытных специалистов. Молодые люди приобретают необходимый опыт, а врачи знакомятся с современными методиками, которые сейчас изучают в университетах. Происходит взаимовыгодный обмен информацией. К тому же ребята видят, в каких условиях сейчас работают медики на селе, какие современные ФАПы мы открываем, как они оснащены. Возможно, именно после участия в акции “Добро в село” кто-то из студентов решит работать именно в сельских медучреждениях», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В рамках акции «Добро в село» студенты-медики рассказывают жителям поселков и деревень о возможности получения бесплатной медицинской помощи, объясняют, почему важно приходить на обследование в «Поезда здоровья», кому и зачем необходимо проходить диспансеризацию в первую очередь.

Акция продлится до 31 октября. За это время планируется посетить Ленинск-Кузнецкий, Юргинский, Беловский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Кемеровский, Мариинский, Ижморский округа, Киселевск, Березовский, Анжеро-Судженск. Всего в этом году студенты-медики совершат 25 медицинских выездов.

Проект «Добро в село» реализуется в России с 2018 года. Его цель – повышение доступности медицинской помощи и грамотности населения отдаленных муниципальных образований в вопросах здоровьесбережения. Организаторы – Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Министерство здравоохранения РФ и Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке АНО «Национальные приоритеты», Ассоциации волонтерских центров, Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».