30 апреля в Кемерове состоялся музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию». Он прошёл в трёх городах Кузбасса. Ранее его участниками стали Новокузнецк и Прокопьевск. Подробнее о празднике – в репортаже Елизаветы Матико.

Вечер, яркое солнце и приятный тёплый ветер. Гости праздника признаются: такую атмосферу ждали долго. Так, чтобы большой компанией собраться на крупное мероприятие. На входе обязательный элемент – георгиевская лента от волонтёров и можно проходить в «зрительный зал». Она – символ марафона, как и зеркальное сердце – с помощью которого можно «передать» тепло души жителям других российских городов.

Пока за сценой идут финальные приготовления, прогуляемся по площади Советов. В день мероприятия здесь организовали интерактивные и благотворительные площадки. Например, в белом шатре за пожертвование выдавали футболки и значки.

Любой желающий может стать дарителем этой акции, сделать пожертвование в фонд детей-беженцев, любую сумму. А в этой локации можно было придумать своё цветовое решение для достопримечательностей нашей страны.

За 3 часа на кемеровскую сцену успели выйти несколько культовых коллективов. Но открыла фестиваль сибирская группа «Коктейль Молотова» «каверами» на современные хиты.

Хедлайнерами стали московские коллективы «СерьГа» и «ПилОт».

Завершился фестиваль общероссийской эстафетой «Свет наших сердец». Кемеровчане и гости города подняли вверх блестящие пластинки. Яркости завершающемуся фестивалю добавило пиротехническое шоу. Сибирский федеральный округ стал одним из 6, где состоялся патриотический музыкальный проект.

Автор: Елизавета Матико