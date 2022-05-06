В Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша установлен современный рентгеновский комплекс, который позволяет принимать 40 пациентов в смену и сокращает время исследования до 15 минут.

«Создаем в Новокузнецке полноценный кардиоцентр, где жители южной агломерации с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получить весь комплекс медицинского сопровождения от диагностики до высокотехнологичных операций и реабилитации в специальном санатории. Важно, чтобы филиал не отставал от кемеровского кардиоцентра ни по оснащенности, ни по квалификации врачей. Сейчас развитию этой службы в Новокузнецке уделяем особое внимание», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Новый рентгеновский диагностический стационарный комплекс «Р – 500 «Дуограф» позволяет выполнять исследования органов грудной клетки, костно-суставной системы, обзорные рентгенограммы органов брюшной полости. Аппарат рассчитан на пациентов весом до 150 кг, это принципиально важно, так как многие пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы имеют избыточную массу тела.



«Дозы облучения на оборудовании минимальны, при этом качество снимков великолепное. Высокое разрешение может визуализировать самые мелкие детали, что дает возможность диагностировать проблемы на самых ранних стадиях и своевременно начать лечение», – рассказала заведующая отделением лучевой диагностики № 1 Новокузнецкого филиала «Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша» Татьяна Гриценко.



Аппарат цифровой, рабочее место лаборанта оборудовано сенсорной панелью с набором режимов для обследования, что упрощает работу и исключает ошибки. Комплекс подключен к единой электронной сети, что дает доступ к каталогу снимков врачам кемеровского кардиоцентра и других клиник страны для проведения телемедицинских консультаций по особо сложным случаям заболевания.



Отечественный аппарат стоимостью более 16 млн рублей приобретен по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».



В рамках данной программы Новокузнецкий филиал Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша в начале текущего года уже получил современный маммограф. До конца года ожидается поступление еще трех цифровых рентгенаппаратов и компьютерного томографа, для которого сейчас строят отдельное модульное здание.