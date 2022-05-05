В нашем эфире продолжается проект «Живая история», в каждой серии которого – рассказ очевидца тех непростых событий. Воспоминания труженицы тыла Нины Ивановны Бусыгиной – в сюжете Елизаветы Матико.

Эта статуэтка с фотографией – дорогая память Нины Ивановны. Раньше в ней стоял циферблат, часы сломались, а пустое «окошко» украсил портрет супруга. На маленькой фотографии подпись – «На память о вечной любви». Карточку в «рамку» Нина Ивановна вставила 9 мая, когда отмечали Победу. Мужа нет, а память о нём и тех непростых днях с ней по сей день.

С черчением она знакома благодаря хобби – с детства любит шить. Этот навык мог бы пригодиться и в шахте, отец предлагал Нине Ивановне стать маркшейдером, но началась война, с таким желанием пришлось расстаться. На 3 года местом её работы стал завод «Кузбассэлемент», перевезённый из Москвы. Работали по 12 часов, днём делали батареи для фронта, а вечером – кирпичи из соломы для отстройки домов беженцам.

Потом был переезд в Москву, но там ей не понравилось. Уехала она, а следом за ней – супруг, семейную жизнь строили в Кузбассе. Личных фото почти нет, портрет – один, остальные карточки – семейные. Каких-то событий она уже не помнит, но достаточно открыть альбом, и воспоминания возвращаются к ней в деталях.

После и во время военных действий о любимом деле она не забывала. По сей день дарит вторую жизнь старым вещам. Машинкой работать уже сложно, а вот пальцы иглу еще помнят.

Она привыкла украшать свою жизнь, несмотря на сложности. Это доказывают и платья из лоскутков с индивидуальным дизайном, и металлическая статуэтка на комоде в её комнате, которая раньше была самыми обычными часами.

Автор: Елизавета Матико