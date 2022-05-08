Ранее «Кузбасс» писал о том, что накануне, 7 мая 2022-го, в Тяжинском муниципальном округе произошёл страшный по своим масштабам и последствиям пожар. Пламенем были объяты десятки домов и строений. Огнеборцы на одном из пепелищ обнаружили тела трёх человек.

Многие пострадавшие лишились не только крыши над головой, вещей, но и всех важных документов. По сообщению ГУ МВД России по Кузбассу, тяжинцы, чьё имущество сгорело, будут обслуживаться в приоритетном порядке. Полицейские примут все меры для скорейшей выдачи новых паспортов граждан Российской Федерации, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и других документов.

Напомним, что налоговом кодексом предусмотрено следующее: граждане, которые пострадали в результате ЧС и утратили документы, освобождаются от уплаты госпошлины за получение нового паспорта.

Добавим: в настоящее время в Итатском ДК продолжает работу оперативный штаб. С погорельцами работают медики, психологи, а также сотрудники социальной защиты населения, которые разъясняют все нюансы и вопросы.

Губернатор Сергей Цивилев уже встретился с погорельцами и провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий и предупреждению пожаров. Как стало известно, всем семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь. Кроме того, Кемеровское отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для помощи жителям Тяжинского МО.