Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил ветеранов и жителей области с праздником 9 мая. Поздравление губернатора было опубликовано на сайте правительства Кемеровской области.

Дорогие фронтовики и труженики тыла!

Уважаемые кузбассовцы!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая 1945 года – без преувеличения, святая страница нашей истории. В этот день завершилась самая жестокая, самая страшная война в истории планеты. Десятки миллионов людей были уничтожены, сотни городов и сел разрушены, а то и стерты с лица земли. И только ценой неимоверных усилий, беспримерного мужества и самоотверженности советских солдат гитлеровская армия была изгнана с территории нашей страны, а затем наголову разбита войсками СССР и его союзников.

Жители Кузбасса внесли весомый вклад в Великую Победу, каждый день военного лихолетья совершая воинские и трудовые подвиги. В 1941–1945 годах военкоматы региона призвали более 400 тысяч кузбассовцев. Наши воины сражались на всех фронтах, участвовали в ключевых битвах под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, бесстрашно шли вперед навстречу танковым армадам и вооруженным до зубов гитлеровцам. Наши солдаты, понимая, что за ними Родина, родная земля, отчий дом, шли вперед по зову сердца. Около 160 тысяч кузбассовцев не вернулись к родным очагам. Имена тех, кто пожертвовал собственной жизнью за свободу своих детей и внуков, за чистое мирное небо, наше общее будущее, навсегда останутся в памяти народа.

В годы войны каждый четвертый снаряд, каждый второй танк и половина всех боевых самолетов были изготовлены из кузнецкого металла. В Кузбасс были эвакуированы десятки фабрик и промышленных предприятий, тысячи специалистов с семьями. За проявление массового трудового героизма и значительный вклад наших жителей в Победу в Великой Отечественной войне по решению президента России два кузбасских города — Кемерово и Новокузнецк — удостоены почетного статуса «Город трудовой доблести». Помимо этого, шести кузбасским городам присвоены региональные звания «Город трудовой доблести и воинской славы». А с 2022 года и муниципальные округа в Кузбассе удостаиваем почетных званий «Трудовая доблесть и воинская слава». Первым округом, получившим такой статус, стал Гурьевский.

В память обо всех героях-сибиряках в Кемерове приступили к созданию военно-исторического комплекса с точной копией памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, прообразом которого является легендарный кузбассовец Николай Иванович Масалов. Рядом с памятником будет возведен храм. У храма установим мемориал, посвященный героям Кузбасса.

Очень верно сказал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков: «Время не имеет власти над величием всего, что мы одолели в войну, а народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе».

Сегодня перед нами, потомками победителей, стоит задача — дать жесткий отпор тем, кто считает возможным распространять идеи неонацизма. Убежден, мы с этой задачей справимся. Вся история нашей страны показывает, что мы не только в силах преодолеть любые трудности, мы выходим из них победителями и становимся еще сильнее. Нет никакого сомнения, что так будет и на этот раз.

Дорогие друзья, от всей души поздравляю с великим национальным праздником! Крепкого здоровья на долгие годы нашим ветеранам! Мира и уверенности в завтрашнем дне всем кузбассовцам!

С праздником!

С Днем Победы!