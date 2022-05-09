Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лично поздравил с Днём победы ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Крупскую. Как сообщает областное правительство, во дворе её дома для неё устроили праздничный концерт с песнями военных лет.

— Мы строим в Кемерове мемориал в память героям-сибирякам, где золотыми буквами будут нанесены их фамилии — почти 3 тысячи имен. Там же будут указаны все госпитали и заводы, которые работали в тылу для фронта. Мы помним все, и эту память передадим нашим детям и внукам. Она для нас священна. Мы вам благодарны за Победу! Спасибо, что вы и сейчас в строю вместе с нами в этот великий день!, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Прасковья Петровна Крупская родилась в Алтайском крае в 1923 году. В апреле 1942 года поехала во Владивосток на обучение в медицинской части. После нескольких месяцев подготовки ее направили санитаркой на оборону Москвы. Хрупкая девушка выносила с поля боя раненых солдат и оказывала им первую помощь. Победу Прасковья Петровна встретила во Львове. Там же познакомилась с мужем, с ним вернулась на малую родину, а в 1962 году они перебрались в Кузбасс. Сейчас она проводит в школах уроки Памяти и рассказывает подрастающему поколению о тех страшных событиях, о подвиге нашего народа.

Официальные праздничные торжества ко Дню Победы в Кузбассе по традиции начались с возложения цветов к вечному огню у Памятника воинам-кузбассовцам на Притомской набережной.