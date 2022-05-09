440 тысяч жителей Кузбасса стали участниками акции Бессмертный полк, сообщает правительство региона. После двухлетнего перерыва акция прошла во всех городах и муниципалитетах региона. Торжественные шествия прошли по главным улицам городов и населенных пунктов. Жители пронесли портреты своих родных и близких участвовавших в Великой Отечественной войне.

— Сегодня вместе с нами в строю «Бессмертного полка» наши герои — родные и близкие, те, кто защищал нашу Родину от фашизма. И мы с великим чувством гордости пройдем все вместе, помня о наших отцах и дедах, об их великом подвиге. Мы — продолжатели этих древних традиций, рядом с нами наши дети, наше будущее поколение, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кемерове 77 тысяч человек победным строем «Бессмертного полка» прошли по проспекту Советскому и главной площади города.

В Новокузнецке «Бессмертный полк» объединил 72 тысячи участников, среди которых 1300 — волонтеры Победы.

15 тысяч юргинцев прошли с портретами героев Великой Отечественной войны — своими дедами и прадедами.

Волонтеры Белова пронесли «Полотно Победы», на котором своими руками вышили 6 184 имени героев-беловчан, погибших в Великой Отечественной войне.

Более 3 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Калтанском округе.

Более 7 тысяч березовчан прошли колонной с портретами родных и близких — тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, ковал победу на фронте и в тылу.

В одной колонне с портретами своих дедов и прадедов прошли 10 тысяч жителей Анжеро-Судженска.