В освобожденном Херсоне прошел «Бессмертный полк» с возложением цветов у Вечного огня, сообщает РИА Новости. Сотни жителей города приняли участие в торжественном шествии по аллее Славы к Вечному огню. Жители пришли семьями, с портретами предков, которые воевали в Великую Отечественную войну и освобождали от немецких сил в том числе и Херсонщину.

— Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком. Я работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа, — рассказал житель Херсона, участник «Бессмертного полка».

Перед началом шествия перед жителями выступили местные артисты. Потом представители местной администрации и жители возложили цветы к Вечному огню. Для всех желающих, российские военные развернули на аллее полевую кухню и организовали праздничный концерт.