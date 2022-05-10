Президент России провёл онлайн-совещание по вопросам борьбы с пожарами в стране. На прямой линии с главой государства были члены правительства, руководители профильных ведомств и главы регионов, пострадавших от пожаров, в том числе губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС: должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники, сил не строиться только на формальных признаках. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать — региону, имею в виду, муниципалитету — немедленно, а не по каким-то условным нормативам. Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и действовать, разворачивать силы, средства там, где они действительно нужнее всего, и – подчеркну – вне зависимости от ведомственной принадлежности территории или категории земель», — заявил Владимир Путин.

Президент также отметил крайнюю важность вопроса восстановления жилья, уничтоженного огнём.

Сергей Цивилев в своём докладе президенту рассказал о создании в Кузбассе оперативного штаба по ликвидации пожаров. По его словам, особое внимание было уделено уведомлению, временному размещению людей и оказанию первичной помощи всем пострадавшим. В настоящее время все, потерявшие жильё из-за страшных пожаров в Тяжинском районе где сгорело 98 домов, получили кров и помощь. В округе работает комиссия по оценкам нанесенного материального ущерба, составление списков пострадавших, медицинское обеспечение и психологическая помощь пострадавшим и их родственникам.

«Мы приняли ряд мер по поддержке пострадавших в чрезвычайной ситуации, мы их обсуждали на встрече с жителями. Так, помимо выплат по 10 тыс. рублей от муниципалитета, область выделяет единовременную экстренную помощь 100 тыс. рублей на семью. Также будет оказана финансовая помощь в связи с утратой имущества — по 50 тыс. рублей на человека при частичной, по 100 тыс. рублей — при полной утрате имущества. В связи с гибелью члена семьи будет выплачено единовременное пособие 1 млн рублей за каждого погибшего, единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью 200 тыс. рублей — за легкий вред, 400 тыс. рублей — за причиненный средний и тяжкий вред здоровью», — рассказал губернатор Кузбасса.

Губернатор рассказал, что за пострадавшими семьями закреплено 24 социальных работника, судебные разбирательства по восстановлению прав собственности — у многих людей документы уничтожил пожар — будут проходить в ускоренном порядке. В кратчайшее время за счет муниципалитета обеспечат вывоз мусора с участков, на которых находилось сгоревшее жилье, при этом сам участок остается в собственности пострадавших. Организован сбор материальной и финансовой помощи, развернут пункт приема и выдачи имущества. Помощь оказывают и обычные люди, и целые предприятия, открыт счет в региональном отделении Красного креста. Детям из пострадавших семей планируется организовать летний отдых за счет бюджета.

Кроме того, в течение 10 дней будет разработан региональный закон о введении жилищного сертификата для оплаты покупки недвижимости людям, потерявшим жилье в результате обстоятельств непреодолимой силы. Сумма будет составлять не менее 1 млн рублей на каждого члена семьи. Тем пострадавшим, которые хотят строить дом на месте сгоревшего, в индивидуальном порядке будет оказана помощь.