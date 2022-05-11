С сегодняшнего дня подачу тепла в дома и социальные учреждения прекращают в Промышленновском округе и Ленинске-Кузнецком. Решение об окончании отопительного сезона каждый муниципалитет принимает в соответствии с действующими требованиями – если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток не опускается ниже 8 градусов тепла.



«Главы территорий несут личную ответственность за надежную работу систем жизнеобеспечения, и потому сезон завершаем только когда это позволяют погодные условия, несмотря на резкие кратковременные потепления, возможные ранней весной. В итоге отопительный сезон в Кузбассе длится каждый год около восьми месяцев. У наших коммунальщиков остается не так много времени на активную фазу подготовки к следующей зиме. И сейчас задача региона – оперативно приступить к ремонтам, выполнив их качественно и в срок», – рассказал министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.



Он также отметил, что энергетики и коммунальщики региона прошли отопительный сезон без серьезных сбоев, в стабильном режиме, чему способствовали проведенные подготовительные работы. Напомним, на подготовку к этому отопительному сезону было направлено 9,4 млрд рублей из бюджетов всех уровней, в том числе средства предприятий ЖКХ. Для ликвидации возможных аварийных ситуаций был сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов на сумму 3,8 млн рублей. Накануне отопительного сезона 2021–2022гг в Кузбассе закрыли 20 нерентабельных котельных. На их место пришли современные с большим коэффициентом полезного действия. В итоге во время отопительного сезона работали 944 котельные.