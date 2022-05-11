На сегодняшний день уже 13 предприятий региона, которые занимаются выпуском продукции для угольных предприятий, перешли на бережливое производство в рамках нацпроекта «Производительность труда». Это позволило сократить время выпуска готовой продукции более чем на четверть.



«Сейчас крайне важно в максимально сжатые сроки перевести шахты и разрезы региона на отечественное оборудование и комплектующие, которые не уступают импортным аналогам в надежности и качестве. Это необходимо для стабильной и надежной работы предприятий угольной отрасли и дает новый импульс для развития машиностроения Кузбасса», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Выработка на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда» в Кузбассе в среднем за полгода применения бережливых технологий увеличивается на 27 %, и это без дополнительных инвестиций и затрат. Все предприятия получают господдержку в виде бесплатного сопровождения проектов по бережливым улучшениям от федерального и регионального Центров компетенций (ФЦК и РЦК). Эксперты помогают производственникам выявить ключевые производственные проблемы, которые являются причиной брака или затягивают выпуск готовой продукции, и найти скрытые резервы для увеличения производительности. Также применение бережливых технологий помогает снизить себестоимость, чтобы удовлетворить растущий спрос и обеспечить конкурентные цены.



Эффект от бережливых улучшений составил более 500 тыс. рублей экономии ежемесячно. Эти средства предприятие сможет направить на повышение заработной платы и модернизацию или расширение производства. В течение трех лет предприятие продолжит работать над повышением производительности труда в рамках нацпроекта, ежегодно она должна повышаться не менее чем на 5 %.