На торжественный прием пригласили палатных, хирургических, процедурных медсестер из медицинских организаций региона. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил собравшихся с профессиональным праздником и поблагодарил их за неоценимый вклад в укрепление здоровья кузбассовцев.



«Армия медицинских сестер Кузбасса – более 14 тысяч человек. Вы всегда на переднем фланге. Недаром медсестер называют ангелами в белых халатах. Ваши заботливые руки принимают младенцев и выхаживают тяжелобольных. Благодаря вам система здравоохранения надежно сработала в период пандемии, что позволило экономике региона стабильно развиваться. Сейчас наша общая задача – повысить продолжительность и качество жизни кузбассовцев. Желаю вам на нелегком трудовом пути здоровья, благодарных пациентов и успехов», – сказал в приветственном слове Сергей Цивилев.



За высокий профессионализм, исключительное трудолюбие и самопожертвование, полную самоотдачу, сердечную заботу о здоровье кузбассовцев 107 приглашенных были отмечены областными медалями «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей», «300-летие образования Кузбасса». Еще три медицинские сестры удостоены знака «Почетный работник здравоохранения Кузбасса».



Кроме того, труд 11 медицинских сестер региона был отмечен профсоюзными наградами. Шесть представительниц профессии получили знак Российской Ассоциации медицинских сестер «За верность профессии», двое – «За особый вклад в развитие сестринского дела», по одной – «Гордость Ассоциации» и «Ветеран Ассоциации».



Также губернатор Сергей Цивилев отметил областными наградами будущих медицинских сестер и медбратьев – студентов Кузбасского медицинского колледжа. Глава региона поблагодарил их за выбор благородной профессии и работу во время пандемии коронавируса в «красных» зонах больниц и поликлиник региона. 30 студентов и пять преподавателей колледжа получили Благодарность губернатора. Преподаватель медицины катастроф Виктор Шинкарев отмечен серебряным нагрудным знаком «Кузбасс».



Во время посещения колледжа Сергей Цивилев подчеркнул, что сегодня учебное заведение занимает вторую строчку в России: разработаны новые учебные программы, найдены точки соприкосновения с медицинскими учреждениями Кузбасса, ведется работа по увеличению бюджетных мест – с 615 в 2018 году до 1041 в 2022 году. Это позволит в ближайшие 3 года закрыть потребность региона в медицинском персонале.



В ходе визита в учебное заведение Сергей Цивилев осмотрел аудитории, материально-техническую базу колледжа, а также обсудил со студентами вопросы трудоустройства выпускников по целевым договорам, программы наставничества и поддержки начинающих медицинских работников региона.