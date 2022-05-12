Президент России Владимир Путин за заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность наградил Героя Кузбасса Анатолия Терехова Орденом Дружбы. Губернатор Сергей Цивилев вместе с ветераном посетил гимназию № 21, которой было присвоено имя Анатолия Михайловича.

«Ваша гимназия – гордость Кузбасса, то, что ей присвоено имя Анатолия Михайловича Терехова, о многом говорит. Это удивительный человек. В его семье не все вернулись с фронта, и после окончания войны на семейном совете было решено высаживать сибирские кедры по всей территории Российской Федерации, где проходили бои, и за пределами нашей страны. У коренных малочисленных народов Кузбасса кедр считается священным деревом, он живет более 400 лет. И такие акции помогают сохранить память о военных подвигах сибиряков. Даже на острове Русском, где находится Дальневосточный университет, растет священная роща из 900 наших, кузбасских, кедров. Я надеюсь, что достойное дело, которому Анатолий Михайлович посвятил свою жизнь после войны, будет продолжено учениками и выпускниками гимназии № 21», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Анатолий Михайлович Терехов – труженик тыла, фронтовик. Защищать страну отправился весной 1944-го. Анатолия зачислили механиком-водителем танкового батальона. Участвовал в боях за освобождение Польши и Восточной Пруссии. В память о погибших родственниках и однополчанах в местах воинской славы и боевых действий Анатолий Михайлович уже почти 40 лет высаживает сибирские кедры. Первые 40 саженцев он посадил в 1983 году у станции Горшечной в Курской области, где погиб его брат.

Анатолий Михайлович проводит уроки памяти в кемеровских школах, рассказывает ребятам о войне, отвечает на вопросы школьников. Особенно частым гостем он стал в гимназии № 21. Около корпуса школы Анатолий Терехов вместе с учениками и учителями создал Аллею славы из 14 кедров. Ранее имя Анатолия Михайловича получил музей гимназии. Список экспонатов уже пополнили фотографии из его личного архива, танкистский шлем и другие вещи.

Анатолий Терехов награжден орденом «Отечественной войны» I степени, орденом «Красной звезды», медалями «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне». Анатолий Михайлович – почетный работник угольной промышленности, полный кавалер знака «Шахтерская слава».