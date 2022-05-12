Преклонили колено. Полсотни выпускников-юнармейцев сегодня попрощались со знаменем. Позади — строевая подготовка, сдача нормативов и «Вахты памяти». Обо всём этом глазами одной семьи — в материале Анастасии Подоляко.

С 5 лет Ольга Горбайчук занималась музыкой и вокалом. В старшей школе вступила в ряды юнармии. Попала случайно — временно заменяла одноклассника. Потом затянуло. На занятии по огневой подготовке впервые вместо микрофона в руках оказался автомат. Сейчас снять магазин, шомпол, затвор и вернуть всё обратно девушка может за 32 секунды. В прошлом году в составе поискового отряда вела раскопки на месте сражений Великой Отечественной войны.

Бывает, что поисковикам везёт и по осколкам медальонов или именных ложек получается установить личность солдата. Восстанавливал историю по крупицам и брат Ольги — Даниил. Они вместе пришли в отряд, ездили на раскопки, учились готовить еду на костре и ходить строевым шагом.

Юнармейцы занимались не только начальной военной подготовкой. Обязательно — изучение истории страны, региона и своей семьи. Ольге удалось сделать фамильное древо.

Ещё одно важное направление деятельности — почётный караул у «Вечного огня». Во все памятные даты ребята обязательно заходят на пост. Участвовали юнармейцы и в Параде Победы. В областной столице в расчёт вошли 110 школьников. Маршировали наравне с военнослужащими, держали равнение на лучших.

Автор: Анастасия Подоляко