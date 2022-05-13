Сергей Цивилев: новые медицинские технологии становятся доступнее для кузбассовцев

В распоряжение врачей Новокузнецкой городской больницы № 1 им. Г.П. Курбатова поступили аппарат для проведения эндовенозной лазерной коагуляции вен и анализатор для определения антибиотикочувствительности.



«Задача медицинских организаций Кузбасса – внедрять как можно больше новых технологий, делать их максимально доступными для кузбассовцев, чтобы жителям региона не приходилось ездить в столичные клиники», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Теперь жители южной агломерации могут избавиться от варикоза вен за один день. Современный метод лечения с помощью лазерной коагуляции не требует длительной реабилитации, как после традиционного хирургического вмешательства, когда требовалось более месяца, и не оставляет шрамов.



«На новом аппарате вмешательство занимает не более 15–20 минут. Его осуществляют через небольшие проколы под контролем УЗИ. Лазерное воздействие происходит внутри вены, в результате под высокой температурой она “заваривается”. Пациенту перед хирургическим вмешательством выполняют спинальную анестезию, практически сразу после процедуры человек может идти домой», – отметил сосудистый хирург НГКБ № 1 Дмитрий Гребнев.



Новый анализатор в бактериологической лаборатории обрабатывает до 60 проб за час, что в несколько раз быстрее, чем прежде, когда специалисты проводили исследования вручную. К тому же аппарат минимизирует вероятность ошибок. В бактериологической лаборатории НГКБ № 1 выполняют более 2 тыс. анализов в месяц на определение антибиотикочувствительности. Данные исследования особенно важны для пациентов хирургического профиля, отделений реанимации и интенсивной терапии, педиатрического стационара и акушерских подразделений.



Современную медтехнику стоимостью 2,8 млн рублей клиника закупила на собственные средства. Благодаря грамотному распределению финансов в Новокузнецкой городской больницы № 1 им. Г.П. Курбатова удается обновлять парк оборудования не только в рамках региональных программ и нацпроектов, но и за счет собственных средств больницы. В общей сложности клиника за три последних года закупила 185 единиц медицинской техники на сумму 265,7 млн рублей. В ближайшие дни здесь начнет работать лазерный хирургический аппарат для проведения операций при мочекаменной болезни, доброкачественной гиперплазии простаты и опухолях мочевого пузыря, также купленный на средства медорганизации.







