На заседании Госсовета по энергетике рассматривался вопрос, крайне важный для развития экономики Кузбасса: меры государственной поддержки проекта добычи метана из угольных пластов. Он реализуется в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

«Экономически эффективная модель отрасли добычи метана угольных пластов позволит нам развить автономную газификацию, заправочную инфраструктуру и, самое важное, обеспечить безопасный труд шахтерам региона. Мы уже привлекли к оптимизации добычи ряд научных организаций, в частности, НОЦ «КуZбасс» и ООО «Кузбассгипрошахт». Но для реализации проекта необходима государственная поддержка ввиду высокой стоимости добычи метана угольных пластов», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

ООО «Газпром добыча Кузнецк» совместно с ООО «Распадская угольная компания» подготовлен проект «дорожной карты» по заблаговременной дегазации шахты «Ерунаковская-8». Его реализация позволит уже к началу 2023 года обеспечить сырьем малотоннажный завод СПГ мощностью 1,5 тонны/час. Но в настоящее время проект экономически нецелесообразен из-за высокой стоимости добычи метана угольных пластов – по предварительным расчетам, 1 куб. м метана угольных пластов после регазификации СПГ с учетом всех затрат будет стоить в 4 раза дороже среднерыночной стоимости газа для населения.

Еще одна проблема заключается в том, что метан угольных пластов не включен в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. Это затрудняет подготовку предложений по оказанию мер государственной поддержки проектам по дегазации и добычи метана угольных пластов в отдельности от проектов по добыче природного газа в целом.

Для оптимизации проекта по добыче метана и заблаговременной дегазации угольных пластов правительством КуZбасса привлечен ряд научных организаций, в частности, НОЦ «КуZбасс» и ООО «Кузбассгипрошахт». Вопросом развития технологий, позволяющих снизить себестоимость подземной добычи угля за счет дегазации, занимаются также проектные и научные институты ПАО «Газпром», в частности, АО «Газпром промгаз».

В условиях неконкурентоспособности метана угольных пластов в сравнении с традиционным природным газом проекты по заблаговременной дегазации угольных пластов требуют мер государственной поддержки, которые позволят снизить себестоимость итогового продукта. В частности, предлагается предусмотреть снижение налога на имущество и налога на прибыль.

Также участники заседания рассмотрели вопрос переустройства объектов магистральных трубопроводов при капитальном ремонте автомобильных дорог. Как отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, основная задача — снизить количество бюрократических процедур, что позволит ускорить сроки проведения работ.