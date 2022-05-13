В грядущее воскресенье весь мир отметит День семьи. В столице Кузбасса в преддверии праздника прошел фестиваль «Мы — семья». Его участники — дети и их родители, причем как родные, так и замещающие. С ними пообщался Сергей Ищенко, а еще узнал сколько юных кемеровчан ждут взрослых, которые станут им мамами и папами.

Семья Даниловых состоит из 5 человек. Алексей и Ксения воспитывают троих дочерей — Соню, Дарину и Полину. Для одной из них они — замещающие родители. Кемеровчане очень активная ячейка общества — много гуляют, путешествуют, занимаются спортом. Мама учитель физкультуры в школе-интернате. У папы, сверловщика на заводе, есть мечта — разбавить женский коллектив.

Даниловы — одни из 20 участников фестиваля творчества детей и замещающих родителей «Мы — семья». Конкурсанты рассказывали о своей жизни, хобби, успехах и конечно же спорте. Например, что такое кросс-фит.

Сегодня в Театре для детей и молодежи участников награждали организаторы фестиваля, кемеровская администрация. На торжественную церемонию были приглашены не только конкурсанты, но и просто семьи с приемными детьми. Они так же получили подарок — приглашение на спектакль.

Кемеровский фестиваль проходит уже в 13 раз. Его основная цель — популяризация института семьи и конечно же снижение количества детей, оставшихся без опеки взрослых. Сегодня в областном центре замещающие родители необходимы примерно двум сотням ребят. И их количество год от года снижается, в том числе и благодаря подобным конкурсам, которые являются составляющей региональной политики. Одна из её целей — у каждого кузбасского ребенка должны быть мама, папа, бабушки и дедушки.

Автор: Сергей Ищенко