Сегодня в Новокузнецке на маршрут выходит новый для Кузбасса вид транспорта – городской электропоезд. Это позволит пассажирам ездить между Куйбышевским, Центральным, Кузнецким и Заводским районами без пробок, пересадок и переплат.



«Запуск городской электрички – еще один этап транспортной реформы в столице южной агломерации. Это экологически чистый вид транспорта, который не будет дополнительно нагружать выхлопными газами атмосферу города. К тому же один поезд заменяет сразу несколько автобусов по вместительности. Это позволит разгрузить дороги города, повысит и транспортную доступность. Особенно актуальным маршрут будет сейчас, в дачный сезон», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Пока электричку запускают в экспериментальном режиме. Курсировать по маршруту Новокузнецк – Северный – Новокузнецк она будет два раза в день: утром отправление со станции Новокузнецк-Северный в 06:42, прибытие на станцию Новокузнецк в 07:25; вечером отправление со станции Новокузнецк в 17:56, прибытие на станцию Новокузнецк-Северный в 18:38. Общее время в пути составляет 42 минуты. На маршруте предусмотрены остановки разъезд Водный, Топольники, Садовая, Островская, остановочный пункт 16 км, остановочный пункт 24 км.



Сейчас городская электричка состоит из 6 вагонов, рассчитанных на 602 посадочных места. Если данный вид транспорта будет пользоваться повышенным спросом у жителей города, то состав могут увеличить и ввести дополнительные рейсы.



Стоимость проезда в электропоезде единая и составляет 25 рублей независимо от маршрута следования и расстояния. Билет для детей в возрасте от 5 до 7 лет – 13 рублей. Их можно приобрести в составе поезда у разъездного кассира и в пригородных кассах АО «Кузбасс-пригород». В электропоезде будут действовать все виды пригородных абонементных билетов и все виды льгот пригородного железнодорожного транспорта, в том числе для студентов и школьников.



С подробным расписанием нового поезда №7107/7108 можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород» в разделе «Новокузнецк». По всем интересующим вопросам также можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный).