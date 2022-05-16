Сергей Цивилев посетил предприятия Топкинского округа, готовые обеспечить продуктовое импортозамещение в условиях новой экономики.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы полностью снабжать КуZбасс собственными продуктами питания. Обеспечение продовольственной безопасности региона возможно только совместными усилиями — производителей и властей. Тогда мы сможем обеспечивать полный цикл работ в нашем регионе — от выращивания до создания готовой продукции», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона побывал на предприятиях по производству сыров, мясных и овощных полуфабрикатов, посети предприятие быстрого питания а также рыбное производство.

По данным кузбасского Минсельхоза, в Топкинском муниципальном округе сельским хозяйством занимаются 56 сельхозтоваропроизводителей. На 1 января 2022 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах муниципалитета содержится 3970 голов крупного рогатого скота, 905 голов овец, 815 голов лошадей, 815 голов свиней. Планируемая посевная площадь в 2022 году в Топкинском муниципальном округе составит 92,4 тыс. га, увеличены площади как зерновых, так и технических культур. На 16 мая посевная в округе завершена на 64 %.