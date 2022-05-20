Жители региона смогут взять кредит на приобретение или постройку дома в сельской местности под 3 % годовых сроком до 25 лет. Льготное кредитование проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«В Кузбассе за 2 года по данной программе жилье на селе приобрели более 1,5 тысяч семей, общий объем кредитования составил 2,8 млрд рублей. Важно, что в сельскую местность переезжает все больше молодежи. Создаем для них необходимую инфраструктуру: строим детсады, школы, ДК, дороги, развиваем малый бизнес. Льготная сельская ипотека позволяет быстрее и дешевле решить жилищный вопрос для желающих осваивать и развивать кузбасскую деревню», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Одна из самых низких процентных ставок в этой программе кредитования сохранена благодаря дополнительному финансированию со стороны правительства РФ. Напомним, по условиям программы сельские и городские жители Кузбасса в возрасте от 21 до 65 лет могут взять ипотеку до 3 млн рублей сроком до 25 лет с первоначальным взносом не менее 10 %.

Сельскую ипотеку можно брать на строительство частного дома или на покупку уже готового дома с участком. При этом если усадьба приобретается у физического лица, объект должен быть не старше 5 лет.

С этого года отменено требование по обязательной газификации, но появилось новое условие – обязательная прописка в приобретенном объекте недвижимости в течение 180 дней, которую необходимо регулярно подтверждать.