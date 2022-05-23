Сергей Цивилев: Кемеровское Президентское кадетское училище стало гордостью России

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном последнему звонку в Кемеровском Президентском кадетском училище.









«Кемеровское Президентское кадетское училище работает три года, за это время оно уже признано лучшим в довузовской системе образования Министерства обороны России. Наше училище стало гордостью не только Кузбасса, но и Вооруженных Сил Российской Федерации. Уверен, что кадеты, которые учатся здесь сейчас и будут учиться, в дальнейшем прославят не только наш регион, но и всю страну», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Всего в Кемеровском ПКУ обучается 446 человек. В этом году кадетами станут еще 120 ребят. Кроме кузбассовцев, здесь обучаются дети из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Красноярска и других городов страны.

Кроме того, сегодня последний звонок прозвучал для 78 кадетов Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и 67 воспитанниц Губернаторской женской гимназии-интерната, в том числе 29 выпускниц кадетских классов.

Губернаторская кадетская школа-интернат полиции функционирует с 2004 года. За 18 лет работы образовательного учреждения прошло 16 выпусков, подготовлено 1227 выпускников, 17 воспитанников отмечены медалями и знаками за высокие достижения в учебе. Ежегодно воспитанники школы-интерната становятся победителями и призерами международных, всероссийских и областных конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований.

За 20 лет существования Губернаторской женской гимназии-интерната количество выпускниц составило 1350 человек, из них 54 – золотые медалистки, 96 – серебряные. Каждая пятая награждена областными медалями. 22 девушки удостоены федеральной медали «За особые успехи в учении».